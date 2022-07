Die Zeiten massiv steigender Frachtraten bei der Containerschifffahrt sind zu Ende. Wegen der Schließungen von Containerhäfen in China und einem Mangel an Frachtcontainern kannten die Preise bis 2021 nur die Richtung nach oben. Der Index, der Raten für die Verschiffung von 40-Fuß-Containern von Shanghai nach Los Angeles erfasst, fiel im letzten Monat rd. 10 %. Seit dem Hoch bei 10.377 $ je 40-Fuß-Container ging es auf aktuell 6820 $ deutlich gen Süden. Die Anzahl der Schiffe, die z. B. auf das Einlaufen in kalifornische Häfen warten, verringerte sich vom Januar-Höchststand von 109 auf aktuell 24. Das erhöht den Umschlag und reduziert letztlich das Angebotsdefizit. Fracht- und Logistikkosten waren ein wichtiger Faktor bei den Erzeugerpreisen. Es deutet sich also bei den Margen und bei den Inflationsdaten eine Entspannung an.





