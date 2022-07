AX von EZB-Entscheidung wenig beeindruckt: Chartanalyse zum Wochenausklang mit gemischtem Bild. Widerstände verhärten sich im DAX-Chart. Die Erwartungen an den EZB-Tag waren hoch. Entsprechend zurückhaltend startete der DAX in den Handel am Donnerstag und hatte zunächst die 13.300 wieder im Blickfeld. Hier skizziert sich die Konsolidierung vom Mittwoch auf die großen Kursaufschläge des Dienstags. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...