Lithium-Produzenten zählten in der Nacht zu den Gewinnern in den USA. Tesla-Chef Musk nannte das Lithium-Raffineriegeschäft eine "Lizenz zum Gelddrucken". Auf der Telefonkonferenz zu den Q2-Ergebnissen wies er darauf hin, dass die Einschränkungen bei der Verfügbarkeit von Lithium, die die Preise in die Höhe getrieben haben, nicht auf eine Verknappung der Rohstoffe zurückzuführen sind, sondern auf die begrenzten globalen Kapazitäten zur Lieferung von ultrahochreinen Hydroxid- und Karbonat-Chemikalien in Batterie-Lieferketten. ioneer legte 6,4 % zu, nachdem man zusätzlich eine fünfjährige verbindliche Vereinbarung zur Belieferung von Ford Motor mit 7.000 Tonnen/Jahr Lithiumkarbonat aus dem Rhyolite Ridge Lithium-Bor-Projekt von ioneer in Nevada bekannt gab. Solide Gewinne verzeichneten auch SQM (+3,6%), Albemarle (+2,7%) und unsere AB-Empfehlung Livent (+2,3%).









