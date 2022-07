Eine bislang erfreuliche Börsenwoche am deutschen Aktienmarkt könnte am Freitag unspektakulär enden. Am Tag nach der ersten Zinserhöhung im Euroraum seit mehr als einem Jahrzehnt müssen sich die Marktakteure wohl erst noch neu orientieren. Der Broker IG taxiert den Leitindex DAX am Morgen ein Drittelprozent niedriger auf etwa 13.200 Zähler.Auf Wochensicht zeichnet sich damit immerhin ein Gewinn von 2,6 Prozent ab. "Es mangelt weiterhin an überzeugten Käufern", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann ...

