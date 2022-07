Snap stürzte nachbörslich ab. Die Zahlen für das 2. Quartal und der fehlende Ausblick schockte die Anleger. Siemens Energy kann einen Großauftrag einfahren. Insider berichten von einem Auftragswert von fast 1 Mrd. Euro. Die schwache Kursentwicklung im Segment der Biotech-Aktien hat BB Biotech hart getroffen. Die Investmentgesellschaft beendete das 1. Halbjahr mit einem mittleren dreistelligen Millionenverlust.Der Handel in Asien entwickelt sich am letzten Handelstag der Woche uneinheitlich. Die meisten Benchmarks in der Region bewegen sich während der ...

