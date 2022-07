NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vantage Towers nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Einzig der Umsatz des Funkturmbetreibers habe auch wegen eines Sondereffekts positiv überrascht, die anderen Kennziffern hätten enttäuscht, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sei zudem trotz der im Branchenvergleich schwächeren Wachstumsaussichten die teuerste im Sektor./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2022 / 00:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2022 / 00:21 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A3H3LL2

