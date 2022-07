The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.07.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.07.2022



ISIN Name

XS1311331117 VESTEDA FIN. 15/22 MTN

XS2149613775 BARCLAYS BK 20/22 FLR MTN

XS0809847667 AKZO NOBEL 12/22 MTN

XS1652511566 PARKWAY PANTAI 17/UND.FLR

XS1265778933 CELLNEX TELECOM 15/22 MTN

