The following instruments on XETRA do have their first trading 22.07.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.07.2022Aktien1 CA98423M1041 X1 Esports and Entertainment Ltd.2 CA80387M1068 Sassy Gold Corp.3 CA92026P2008 Valorem Resources Inc.Anleihen1 US61747YEU55 Morgan Stanley2 US06051GKW86 Bank of America Corp.3 DE000LB2BUH0 Landesbank Baden-Württemberg4 DE000LB2BUG2 Landesbank Baden-Württemberg5 DE000LB2BUF4 Landesbank Baden-Württemberg6 DE000LB2BUJ6 Landesbank Baden-Württemberg7 US06051GLA57 Bank of America Corp.8 US06051GKY43 Bank of America Corp.9 XS2098539815 Longfor Group Holdings Ltd.10 US88034PAA75 Tencent Music Entertainment Group11 US06406RBJ59 The Bank of New York Mellon Corp.12 US06406RBK23 The Bank of New York Mellon Corp.13 XS2508690612 The Toronto-Dominion Bank14 XS1728038909 Tsinghua Unic Ltd.15 US91159HJG65 U.S. Bancorp16 XS2496002614 Kommuninvest i Sverige AB17 XS2436579978 Glanbia Co-operative Society Ltd.18 DE000HLB75M2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HLB75E9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HLB75H2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 DE000HLB75G4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 DE000HLB75F6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale23 US61747YET82 Morgan Stanley24 US91159HJF82 U.S. Bancorp