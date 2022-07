Die Aktie des Laborausstatters Sartorius (WKN: 716563) wurde erst vergangenen Herbst in den deutschen Leitindex aufgenommen. Wie bei vielen anderen Aktien zuvor ist die Performance seitdem mehr schlecht als recht. So beträgt die 1-Jahres-Rendite derzeit ca. -18 %. Es scheint jedoch, als wäre der Abverkauf einer zuvor hohen Bewertung sowie Konjunktursorgen geschuldet gewesen. Denn operativ läuft das Unternehmen wie am Schnürchen. So veröffentlichte das Unternehmen heute Details zum abgelaufenen Quartal. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...