Börsentag auf einen Blick Aktien: Anleger sortieren sich nach EZB DEUTSCHLAND: - ABWARTEN - Eine bislang abermals erfreuliche Börsenwoche am deutschen Aktienmarkt könnte am Freitag unspektakulär enden. Am Tag nach der ersten Zinserhöhung im Euroraum seit mehr als einem Jahrzehnt müssen sich die Marktakteure möglicherweise erst noch neu orientieren. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax am Morgen ein Drittelprozent niedriger auf etwa 13 200 Zählern. ...

