DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SOUTHERN CO.GAS CAP 2023 US8426EPAA69 BAW/UFN
DELPHI TECHNOLOGIES 17/25 DJ0A USU24754AA82 BAW/UFN
SSG RESOURCES 12/22 XS0828755495 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SOUTHERN CO.GAS CAP 2023 US8426EPAA69 BAW/UFN
DELPHI TECHNOLOGIES 17/25 DJ0A USU24754AA82 BAW/UFN
SSG RESOURCES 12/22 XS0828755495 BAW/UFN
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