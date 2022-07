Die amerikanische Großbank Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, NYSE: C) zahlt ihren Aktionären am 26. August 2022 eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 51 US-Cents je Anteilsschein. Record date ist der 1. August 2022. Damit werden auf das Gesamtjahr hochgerechnet 2,04 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 52,59 US-Dollar (Stand: 21. Juli 2022) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,88 Prozent. ...

