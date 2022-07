Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat geliefert und sich dem internationalen Zinserhöhungszyklus angeschlossen, so die Analysten der Helaba.Der Zinsschritt sei mit 50 Bp. zwar größer ausgefallen als mehrheitlich erwartet, letztlich hätten die Spekulationen auf einen solchen Schritt aber zugenommen. Die Pressekonferenz habe zudem deutlich gemacht, dass bereits bei der nächsten Sitzung mit einem weiteren 50-Bp.-Schritt zu rechnen sei. So sei die Inflationsrate in der Eurozone unangenehm hoch und die Schnellschätzung für den laufenden Monat dürfte in der nächsten Woche einen nochmaligen Anstieg auf ein neuerliches Rekordniveau mit sich bringen. Zudem habe die EZB beschlossen, Ausweitungstendenzen bei EWU-Spreads entgegenzuwirken. Die Regierungskrise in Italien erweise sich damit wohl unmittelbar als Lackmustest für das neue TRANSMISSION PROTECTION INSTRUMENT (TPI). ...

