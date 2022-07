Der Silberproduzent First Majestic hat gestern ordentliche Quartalszahlen vorgelegt. Zumindest dann, wenn man den Fokus auf die drei Silberminen in Mexiko legt. Vor allem Santa Elena hatte ein starkes Quartal. Doch das Sorgenkind bleibt Jerritt Canyon in Nevada, der jüngste Zukauf von First Majestic Silver im Goldsektor.Die Silberaktien haben bislang ohnehin ein schwaches Jahr hinter sich. Der Silberpreis hat im laufenden Jahr knapp 20 Prozent eingebüßt, die Silberminen in Schnitt etwa 35 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...