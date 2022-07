Tesla -0.25% Schlingel (SCHLING): Ich ordne mal die Aussagen des untenstehenden Artikels in einer anderen Reihenfolge an und mache einige Kernausagen fett, lasse aber den Text und Inhalt komplett unangetastet gleich - mal sehen, ob sich jeder seinen Teil dann dabei denken kann über dieses Musterbeispiel an stringentem Handeln: "Im April hatte es in einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht ( ...) geheißen, dass Tesla an das langfristige Potenzial von Digitalanlagen glaube - sowohl als Investment als auch als liquide Alternative zu Cash." " ...Neuigkeiten lieferte Tesla zu seinem Bitcoin-Investment: Rund 75 Prozent davon hatte das Unternehmen dem Geschäftsbericht zufolge zum Quartalsende verkauft ..." " 'Es war angesichts der Ungewissheit durch die ...

