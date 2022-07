Wien (www.anleihencheck.de) - Gaslieferung und EZB im Fokus - so lässt sich der gestrige Handelstag wohl am besten zusammenfassen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Bereits am Vormittag habe vermeldet werden können, dass die Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 wieder angelaufen seien. Die Befürchtungen, wonach die Lieferungen nach der zehntägigen Wartungspause nicht wieder aufgenommen würden, hätten sich daher nicht bestätigt. Damit sei den Sorgen vor einem Gasnotstand in Europa vorerst einmal der Wind aus den Segeln genommen worden. Obwohl dies für die Börsen Grund genug gewesen wäre, einmal kräftig durchzuatmen, hätten sich diese dennoch kaum aus der Deckung gewagt - schließlich habe mit der EZB-Sitzung am Nachmittag bereits das nächste Event auf der Agenda gestanden. Und dieses habe es durchaus in sich gehabt. ...

