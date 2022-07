Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die International Bank for Reconstruction and Development, besser bekannt als Weltbank, begibt eine 5-jährige Anleihe (ISIN US459058KJ14/ WKN A3K7PN), so die Börse Stuttgart.Das Emissionsvolumen betrage 4 Milliarden US-Dollar. Verzinst werde diese Anleihe mit 3,125% p.a. über eine halbjährliche Zinszahlung, erstmalig am 15.12.2022. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspreche 1.000 Nominalen in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Nominalen. Fitch vergebe ein AAA Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 21.07.2022) (22.07.2022/alc/n/a) ...

