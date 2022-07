Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Einige Unsicherheitsfaktoren sind inzwischen vom Tisch, so die Analysten der Helaba.Die EZB habe die Leitzinswende eingeleitet und Einzelheiten zum Anti-Fragmentierungsinstrument veröffentlicht. Durch Nord Stream 1 fließe Gas - wenn auch nicht so viel wie erhofft. Allerdings werde es in Italien Neuwahlen geben und Entspannungssignale bezüglich des Ukraine-Kriegs seien leider nicht zu empfangen. Vor diesem Hintergrund dürfte sich die Risikobereitschaft zunächst in Grenzen halten. ...

