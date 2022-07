Limburg (ots) -Die Weisheit "Bei Geld hört die Freundschaft auf" hat vermutlich jeder schon einmal gehört. Trotzdem verleihen auch heute noch viele Menschen privat Geld, ohne sich in irgendeiner Form abzusichern. Im schlimmsten Fall bedeutet dies nicht nur, dass das Geld futsch ist, sondern auch die Freundschaft wird oftmals in Mitleidenschaft gezogen. Die Verlockung, einen Kredit bei Bekannten oder Verwandten aufzunehmen, ist bei vielen Menschen trotzdem groß. Schließlich zahlen Kreditnehmer meist keine oder deutlich weniger Zinsen als bei einem Kreditinstitut. KVB Finanz erklärt, worauf Kreditgeber und Kreditnehmer bei einem privaten Darlehen achten sollten und zeigt, warum ein Ratenkredit in vielen Fällen doch die bessere Alternative ist.Private Darlehen - was gibt es beim Kredit aus Familie und Freundeskreis zu beachten?Finanzielle Zuschüsse von Familienmitgliedern oder guten Freunden sind keine Seltenheit. Bei niedrigeren Beträgen, wie einem Restaurantbesuch, oder kleineren Anschaffungen, wie einem neuen Fernseher, ist der Ausfall einer solchen Leihgabe zwar ärgerlich, aber meistens zu verschmerzen. Werden die geliehenen Summen jedoch größer, wie zum Beispiel zur Finanzierung eines Hauskaufs oder, um der Bank das nötige Eigenkapital für den Abschluss einer Baufinanzierung präsentieren zu können, ist Vorsicht geboten. Denn in der Praxis zeigt sich immer wieder, privates Geldverleihen kann schiefgehen.Viele Menschen vergeben private Darlehen alleine auf Vertrauensbasis und kümmern sich nicht um die rechtliche Absicherung der Rückzahlung. Kann der Bekannte oder Freund dann die offenen Forderungen nicht begleichen oder weigert er sich aus anderen Gründen, ist es meist zu spät: Das Geld ist futsch und die Beziehung zwischen Kreditnehmer und Kreditgeber stark belastet.Die KVB Finanz empfiehlt aus diesem Grund auch bei privaten Darlehen immer einen schriftlichen Darlehensvertrag abzuschließen. Zwar sind auch mündliche Verträge gültig, aber in schriftlicher Form ist die Beweissicherheit vor Gericht besser gewährleistet. Ein Darlehensvertrag stellt zudem klar, dass es sich nicht um eine Schenkung handelt. Folgende Angaben sollten in einem Darlehensvertrag aufgeführt werden:- Vollständiger Name und Anschrift beider Parteien- Betrag und Zweck des Darlehens- Datum der Auszahlung und Bestätigung des Erhalts- Wie und wann der Betrag getilgt werden muss- Details zur Verzinsung- Laufzeit- Regelung, falls keine oder unregelmäßige Tilgungen gezahlt werden- Mögliche Sicherheiten des DarlehensnehmersSelbstverständlich sollten beide Parteien den Darlehensvertrag unterschreiben sowie mit Ort und Datum versehen. Mustervorlagen sind im Internet zu finden. Die KVB Finanz empfiehlt außerdem, sich im Zweifelsfall eine Rechtsberatung einzuholen.So vermeiden Sie die Schenkungssteuer bei einem privaten DarlehenZinsen bei Rückzahlungen können, aber müssen nicht vereinbart werden. Ab einer Darlehenssumme, die über dem Schenkungsfreibetrag von 20.000 Euro liegt, ist es jedoch empfehlenswert, sich auf den marktüblichen Zinssatz von etwa 5 Prozent zu einigen. Das Finanzamt könnte sonst eine steuerpflichtige Schenkung vermuten und vom Darlehensnehmer einer Schenkungssteuer verlangen.Nachteile des privaten DarlehensGeld von der Familie und Freunden zu leihen, kostet viele Menschen Überwindung, schließlich offenbaren Menschen, die um Geld bitten, ihre finanzielle Situation. Oft fällt es deutlich leichter, Summe und Zweck des benötigten Geldes mit einer neutralen Person, wie dem Team von KVB Finanz zu besprechen und einen Bankkredit zu finden, der genau auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt ist. Bekannte neigen zudem häufiger dazu, gut gemeinte Ratschläge zu geben, wie mit dem Geld, das sie ja nun zur Verfügung gestellt haben, umgegangen werden soll. Dies birgt ein hohes Konfliktpotenzial und kann zu dauerhaften Streitigkeiten führen. Außerdem haben Menschen, die sich im Familien- oder Freundeskreis Geld leihen, oft über die Rückzahlung hinaus das Gefühl, in der Schuld von jemandem zu stehen.Für den privaten Geldgeber ist ein solcher Kredit zudem ein finanzielles Risiko. Viele scheuen sich davor, den Kreditnehmer zu fragen, warum dieser keinen Ratenkredit bei einer Bank beantragt. Nur in seltenen Fällen werden Informationen über die Kreditwürdigkeit in Form eines Gehaltsnachweises oder einer Schufa-Auskunft eingeholt. Wird das private Darlehen im engeren Bekanntenkreis vergeben, ist es vielen Menschen außerdem unangenehm, um einen rechtssicheren Vertrag zu bitten.Nicht selten endet das private Geldverleihen vor Gericht und zerstört die Beziehung zwischen den beteiligten Parteien.Ratenkredit als bessere Alternative zu einem privaten DarlehenAls langjähriger Finanzvermittler kennt die KVB Finanz die Probleme, die bei der Vergabe eines privaten Darlehens entstehen können, genau. Neben den genannten Nachteilen kommt hinzu, dass die Vereinbarungen zur Rückzahlung des Kredites meist nicht auf die Bedürfnisse des Kreditnehmers zugeschnitten wurden. Oft werden zu hohe Tilgungsraten vereinbart, die überhaupt nicht in das Leben des Kreditnehmers passen, sodass Konflikte vorprogrammiert sind.Einem Ratenkredit, der über die KVB Finanz abgeschlossen wurde, geht hingegen immer ein umfassendes Informationsgespräch voraus, um die persönlichen und finanziellen Umstände abzuklären. So kann im Anschluss ein Finanzprodukt ausgewählt werden, das genau zu den Voraussetzungen des Kreditnehmers passt. Das aufgenommene Darlehen kann in kleinen, regelmäßigen Raten abbezahlt werden. Die Hemmschwelle eine vereinbarte monatliche Rückzahlung einfach auszusetzen, ist bei einem Ratenkredit über eine Bank viel niedriger als etwa bei den Eltern oder engen Verwandten.Als klassischer Konsumkredit ist ein solcher Kredit nicht an einen Zweck gebunden. Es gibt aber auch zweckgebundene Darlehen zum Beispiel zur Finanzierung eines Autos oder zur ökologischen Sanierung des eigenen Zuhauses. Ein Ratenkredit hat zudem den Vorteil, dass es lediglich einen Kreditgeber gibt, der mit Raten bedient werden muss. Bei privaten Darlehen wird das Geld oft von verschiedenen Menschen zusammen geliehen, sodass die Übersicht über die eigenen Finanzen vielfach verloren geht.Ein Ratenkredit mit der KVB Finanz"Niedrige Zinsen bei einem privaten Darlehen sollten nicht das ausschlaggebende Kriterium sein", erläutert Marc Kloetzel, Prokurist und Leiter des Vertriebs der KVB Finanz. Vielmehr geht es darum, gemeinsam ein Finanzprodukt zu finden, das den individuellen Voraussetzungen entspricht und ein Höchstmaß an finanzieller Flexibilität ermöglicht. Private Darlehen stoßen hier schnell an ihre Grenzen und bergen das Risiko, dass sich das Verleihen von Geld auf die Beziehung zwischen beiden Parteien niederschlägt. Ein Ratenkredit über die KVB Finanz ist somit meist die bessere Alternative.Über die KVB Finanz GmbHSeit der Gründung vor über 45 Jahren steht die Familie Kloetzel mit der KVB Finanz vor allem dafür, beste Finanzierungskonzepte, individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse ihrer Kunden, zu ermitteln. Für das traditionelle Familienunternehmen stehen ihre Kunden und die persönliche Nähe zu ihnen im absoluten Mittelpunkt. Dabei sind faire Konditionen, Professionalität und Verantwortungsbewusstsein die obersten Maximen. Von Familie für Familien denkt und handelt die KVB Finanz immer in Generationen.Pressekontakt:KVB Finanzdienstleistungsgesellschaft mbHMarc KloetzelJohannes-Mechtel-Str. 265549 Limburg/LahnTelefon: 0 64 31 / 29 4 70Telefax: 0 64 31 / 23 77 6E-Mail: kontakt@kvb-finanz.dehttps://www.kvb-finanz.de/Original-Content von: KVB Finanz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134676/5279188