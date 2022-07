Bonn (ots) -- Deutsche Telekom ermutigt zu digitaler Zivilcourage- Die Botschaft lautet: Etwa 5 % der Menschen verbreiten online Hass. Lasst uns dagegen gemeinsam viel, viel lauter sein- Zum Kampagnenstart inszeniert bewegender TV-Spot die positive Kraft der Verbundenheit"Gemeinsam gegen Hass im Netz" - mit dieser Botschaft setzt die Deutsche Telekom ihr Engagement fort. Ab heute, dem Internationalen Aktionstag für die Betroffenen von Hasskriminalität, zeigt das Unternehmen eindringlich, was Gemeinschaft und digitale Zivilcourage bewirken können.Im Mittelpunkt steht ein emotionaler Spot, der ein problematisches Netzphänomen aufgreift: Eine lautstarke Minderheit verbreitet Hass im Netz und spaltet so die Gesellschaft. Nur etwa 5 % der Accounts sind für 50 % der Likes bei Hass in den Kommentarspalten verantwortlich*. Die dazugehörige Kampagne will die große schweigende Mehrheit der Menschen ermutigen, aktiv gegen Hatespeech und Beleidigungen im Netz vorzugehen und den online Diskurs positiv zu gestalten. Der Spot startet heute im TV, auf YouTube und Social Media. Zusätzlich wird die Kampagne in Radio- und Podcast-Umfeldern sowie ab kommender Woche in Kinos ausgespielt.Wenn Liebe laut ist, hat Hass keine ChanceIn ihrer neuen Kampagne zeigt die Telekom eindrucksvoll, wie 95 % der sonst stillen User*innen im Netz gegenüber den 5 %, die Hass verbreiten, die Stimme erheben. Der emotionale Film startet auf einer unbekannten Straße. Zu sehen ist eine Gruppe von fünf Personen, die zu singen beginnt. Doch statt der originalen Lyrics sind Hasskommentare zu hören. Ein Schockmoment. Sofort kommen mehr und mehr Menschen dazu und bilden einen immer größeren Chor. Sie stimmen in den Song mit ein, singen allerdings den echten Text von "You're the Voice". Allmählich übertönen insgesamt 95 Menschen die Hasszeilen von fünf Einzelnen, bis der Refrain als Höhepunkt erklingt: "You're the voice, try and understand it | Make a noise and make it clear." Eine klare Aufforderung, nicht still zu sein, sondern laut gegen Hatespeech zu werden. Mit Zeilen wie "We're not gonna sit in silence | We're not gonna live with fear" rüttelt die Telekom auf und macht Mut, gemeinsam gegen Hass einzustehen."Wir lenken den Blick auf diesen Fakt: 5 % vs. 95 %. Es darf nicht sein, dass 95 % friedliche Menschen im Netz den wenigen, die Hass verbreiten, eine so große Bühne bieten, indem sie schweigen. Als Deutsche Telekom setzen wir uns dafür ein, Menschen miteinander zu verbinden. Wir wollen Hass keine Chance geben", sagt Christian Hahn, Leiter Strategie Marketing Kommunikation und Media der Deutschen Telekom. "Wir wollen die stillen Mitleser*innen im Netz dazu ermutigen, Haltung zu zeigen. Gemeinsam können wir alle dazu beitragen, dass sich Jede*r sicher und souverän im Netz bewegen kann."In einer aufwändigen Neuinterpretation des Songs "You're the Voice" macht die Telekom die unüberhörbare Kraft der Vielen spürbar. Der Song des australischen Sängers John Farnham ist sorgsam ausgesucht und mehr als nur musikalische Untermalung. In dem mitreißenden Musikstück geht es ebenfalls darum, seine Stimme zu erheben, sich der eigenen Kraft bewusst zu werden und ohne Angst zusammenzustehen."Wir wollen Menschen dazu ermutigen, die Stimme zu erheben, sich und ihre Perspektive einzubringen. Wenn Grenzen überschritten werden, ist es wichtig, dass wir den Betroffenen unsere Solidarität zeigen. Unrecht nicht tatenlos hinzunehmen, trifft für uns den Kern digitaler Zivilcourage", ergänzt Marike Mehlmann-Tripp, Cluster Lead Social Engagement, Group Corporate Responsibility.Gemeinsam mit Partnern gegen Hass im NetzZusammen mit vielen Partnerorganisationen macht sich die Telekom für ein respektvolles Miteinander im Netz stark. Darunter sind zum Beispiel die Amadeu Antonio Stiftung (https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-signup.php?new=amadeu-antonio-stiftung.de), Correctiv (https://correctiv.org/), ichbinhier (https://www.ichbinhier.eu/) und Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e.V. (https://www.gesichtzeigen.de/)*Forschungsquelle: "HASS AUF KNOPFDRUCK. Rechtsextreme Trollfabriken und das Ökosystem koordinierter Hasskampagnen im Netz (https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2018/07/ISD_Ich_Bin_Hier_2.pdf)" vom Institute for Strategic Dialogue (ISD) und der Initiative ichbinhier zu organisierter Online-Hasskampagnen. Ausgewertet wurden 700 Posts, 16.830 Kommentare und 1,2 Millionen Likes.Weitere Informationen zur Initiative Gemeinsam gegen Hass im Netz: www.telekom.com/gegen-hass-im-netz (https://www.telekom.com/de/konzern/themenspecials/gegen-hass-im-netz)Youtube Video: https://youtu.be/HUoyfaMcCS0Pressekontakt:Julia Kluthe im Auftrag der Deutschen Telekomjulia.k@schroederschoembs.comT +49 30-349964-39Original-Content von: Deutsche Telekom AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9077/5279196