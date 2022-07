Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Vereinigten Staaten von Amerika nehmen über eine 3-jährige US-Dollar Anleihe (ISIN US91282CEY30/ WKN A3K7LJ) 48,48 Milliarden USD auf, so die Börse Stuttgart.Der Kupon in Höhe von 3,00% werde halbjährlich, erstmalig am 15.01.2023, gezahlt. Sowohl der Mindestbetrag als auch die kleinste handelbare Einheit würden sich auf privatanlegerfreundliche 100 Nominale belaufen. Die Vereinigten Staaten würden ein S&P Rating von AA+ aufweisen. (Bonds Weekly Ausgabe vom 21.07.2022) (22.07.2022/alc/n/a) ...

