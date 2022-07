Der Ölpreis wurde zu Beginn des europäischen Handels höher gehandelt, aber die Stimmung änderte sich nach der Veröffentlichung der PMI-Daten für Juli aus Frankreich und Deutschland. Die Indizes für das verarbeitende Gewerbe in beiden großen europäischen Volkswirtschaften fielen unter die Schwelle von 50, was auf eine Schrumpfung des Sektors hindeutet. Der PMI des verarbeitenden Gewerbes für die gesamte Eurozone fiel ebenfalls in den Bereich der Kontraktion, von 52,1 auf 49,6 (Erwartung 51,0). Eine ...

