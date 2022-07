NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Delivery Hero nach Zahlen und neuen Jahresprognosen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Schwerpunkt des Essenslieferanten im zweiten Quartal habe auf dem Gewinn und nicht auf Wachstum gelegen, schrieb Analyst William Woods in einer ersten Reaktion am Freitag. Dies dürfte gut ankommen, sei aber von Delivery in den vergangenen drei Monaten bereits deutlich kommuniziert worden. Zwar seien die Annahmen für den Bruttowarenwert und den Umsatz im Gesamtjahr gesenkt worden, doch die durchschnittliche Analystenschätzung liege innerhalb der neuen Umsatzprognose, während zugleich die Schätzung für das operative Ergebnis nach oben angepasst werden dürfte./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2022 / 08:29 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2022 / 08:29 / UTC





ISIN: DE000A2E4K43

