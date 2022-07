Trotz leichter Entspannung hält übergeordneter Negativtrend an - Kommentar von Dr. Eduard Baitinger, Head of Asset Allocation in der FERI Gruppe Trotz der leichten Entspannung an den Aktienmärkten bleibt das übergeordnete Investmentumfeld fragil und riskant. In China drohen neue Corona-Lockdowns, in Europa wird eine Energiekrise immer wahrscheinlicher, die Kaufkraft leidet unter der Inflation und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...