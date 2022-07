DJ Bundesbank: Deutsches BIP stagniert im zweiten Quartal "in etwa"

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bundesbank ist vorsichtig optimistisch für die Wachstumsaussichten der deutschen Wirtschaft im laufenden Jahr. In ihrem aktuellen Monatsbericht prognostiziert sie für das zweite Quartal "in etwa" eine Stagnation des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und für das laufende dritte Quartal ein Wirtschaftswachstum, das etwas schwächer ausfallen dürfte, als im Basisszenario der Bundesbank-Projektion vom Juni 2022 erwartet. "Die deutsche Wirtschaft dürfte sich aber nach gegenwärtiger Einschätzung deutlich näher am Basisszenario als am dort ebenfalls beschriebenen adversen Risikoszenario bewegen", schreibt die Bundesbank.

Laut Bundesbank gab der Wegfall der meisten Corona-Schutzmaßnahmen den zuvor eingeschränkten Dienstleistern und den auf sie entfallenden Konsumausgaben im zweiten Quartal einen kräftigen Schub. Die starke Teuerung habe jedoch die Kaufkraft der privaten Haushalte belastet, deren Konsumlaune zudem unter der Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen Energieversorgung gelitten habe.

"Im Baugewerbe belasteten gemäß Umfragen des Ifo-Instituts fehlende Materialien und ein Mangel an Arbeitskräften die Aktivität", schreibt die Bundesbank weiter. Die Industrie sei zudem weiterhin durch Lieferengpässe beeinträchtigt. Außerdem habe sie unter der hohen Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung sowie unter einer - wenn auch von hohem Niveau aus - schwächeren Nachfrage gelitten.

"Daher konnte sie das Produktionsniveau des Winters wohl nicht halten", prognostiziert die Bundesbank. Eine wesentliche Belastung für Unternehmen und private Haushalte stellen nach ihrer Aussage die seit Mitte Juni erheblich gekürzten russischen Gaslieferungen dar. "Dadurch stiegen die Gaspreise drastisch, dies belastet auch die Aussichten."

Im ersten Quartal war das BIP um 0,2 Prozent gestiegen. Eine erste Schätzung für das zweite Quartal veröffentlicht das Statistische Bundesamt am 29. Juli.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2022 06:00 ET (10:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.