FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN
FORTUM OYJ EO 3,40 EUR FI0009007132
START RESTART AUCTION: 12:15
FRUEHESTER ZEITPUNKT PREISFESTSTELLUNG/EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 12:25
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FORTUM OYJ EO 3,40 EUR FI0009007132
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FRUEHESTER ZEITPUNKT PREISFESTSTELLUNG/EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 12:25
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