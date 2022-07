Bundeskanzler Olaf Scholz spricht aktuell in einer Pressekonferenz über die Energiekrise. Hier die wichtigsten Aussagen in Kurzform. Der Bund "lässt die Bürger nicht alleine". Einstieg bei Uniper wurde beschlossen mit 30 Prozent Einstieg ins Eigenkapital und 7 Milliarden Euro Kredit (hier die Details). Scholz zählt auf, welche Entlastungsmaßnahmen der Bund in der Energiekrise bereits beschlossen ...

