Die Aktie von Valneva (WKN: A0MVJZ) legt heute um +3% auf 10,38 € zu und hat damit den Abschlag nach der enttäuschenden Nachricht, dass die EU-Kommission vorerst nur 1,25 Millionen und maximal 2,5 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs in diesem Jahr abnehmen will, fast wieder aufgeholt. Was weckt die Kauflust der Anleger? Kann man hier jetzt noch einsteigen? Valneva ist ein französisches Biotechunternehmen mit Hauptsitz in Saint-Herbain. Die Firma ...

Den vollständigen Artikel lesen ...