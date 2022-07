Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche trat ein, was zu befürchten war: Das Sommerloch - passend zur Hitzewelle - machte seinem Namen alle Ehre und die Emissionstätigkeit kam vollständig zum Erliegen, so die Analysten der Helaba.Die gestrige EZB-Zinsentscheidung sollte aber nicht unerwähnt bleiben. Diese habe sicherlich auch zur Zurückhaltung beigetragen. Eine großartige Belebung sei zunächst nicht in Sicht. Vermutlich werde die relativ geringe Emissionstätigkeit noch bis Ende August anhalten. Großen SSA-Namen wie Cades oder Unedic sei es in den letzten Tagen gelungen, ggü. Swap zu performen, die Spreads ggü. BM seien wieder attraktiv. ...

