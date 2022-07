DGAP-Ad-hoc: IGP Advantag AG / Schlagwort(e): Prognose/Planzahlen

22.07.2022

IGP Advantag AG: Prognose für das Geschäftsjahr 2022 Berlin, 22.07.2022 - Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 hat der Vorstand der IGP Advantag AG (ISIN DE000A1EWVR2, WKN A1EWVR) heute erstmals eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 aufgestellt: Erwartet wird demnach eine Gesamtleistung in einer Bandbreite zwischen 65,0 Mio. EUR und 70,0 Mio. EUR (2021 vorläufig: 65,7 Mio. EUR) sowie ein Konzernergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) in einer Bandbreite zwischen 2,5 Mio. EUR und 4,0 Mio. EUR (2021 vorläufig: 0,9 Mio. EUR). Diese hohen Bandbreiten wurden bewusst gewählt, um das Risiko eines sich verschlechternden Marktumfelds angesichts des Krieges in der Ukraine, der hohen Inflation und des Zinsumfeldes adäquat zu berücksichtigen. Prognoserisiken bergen zudem mögliche staatliche Eingriffe in den Energiehandel. Fraglich bleibt zudem, in welchem Umfang die Gasmangellage den Bedarf an nationalen Emissionszertifikaten beeinflusst. Kontakt: IGP Advantag AG

Raik Heinzelmann

Vorstand

Friedrichstraße 61

10117 Berlin Tel.: +49 (0) 30 204 580 200

