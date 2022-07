Wer kennt sie nicht? US-Konzerne wie Amazon, Apple oder Alphabet. Die Anteilsscheine dieser IT-Giganten sind in vielen Portfolios deutscher Kleinanleger zu finden. Doch oftmals sind es unbekannte Aktien, die in der Vergangenheit eine deutlich höhere Rendite abwerfen konnten. Denn viele erfolgreiche Nischen-Spezialisten ernten in Europa nicht die Aufmerksamkeit, die sie aufgrund der Geschäftsverläufe verdienen. Dazu zählt aus meiner Sicht auch die Aktie von Tractor Supply (WKN: 889826). Die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...