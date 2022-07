Zum Abschluss einer ereignisreichen Woche scheuen europäische Anleger größere Engagements an Europas Börsen. Dax und EuroStoxx50 lagen am Freitagvormittag jeweils knapp im Plus bei 13.270 beziehungsweise 3601 Punkten. "Das Zögern der Anleger kann zweierlei gedeutet werden", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Entweder es gibt kein echtes Kaufinteresse. Dann droht ein neuer Absturz." Oder die Investoren warteten ab, ob die ...

