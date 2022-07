Es ist eine Frage der Logik: Der Staat rettet den Konzern per Kauf eines guten Drittels der Aktien und zahlt 1,70 € je Stück für frische Anteilsscheine. Weitere Optionen kommen hinzu, jeder einzelne Rettungsschritt muss austariert sein. Mit dem Hauptziel, den Geschäftsbetrieb sicherzustellen und die Rettung für den Staat nicht allzu kostspielig zu machen.



Ob die gefundene Lösung auch aus Sicht der bisherigen Aktionäre komplett gerecht ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Zur Erinnerung: Aktionär zu sein, heißt bewusst ein Risiko zu übernehmen und zu tragen. Der Staat trägt nun mit; sein Ziel ist nicht, zumindest in diesem Fall, die Rettung der Mit-Aktionäre. Jedenfalls nicht der kleineren ohne jede Verhandlungsmacht.



Im Vorfeld der heutigen Entscheidung hat mancher Käufer der UNIPER-Aktie bis zuletzt auf eine andere Entwicklung spekuliert. Nur so ist der vorherige Kursanstieg zu erklären, den die Rettungsnachricht krass beendet hat.



Auf der Suche nach dem neuen Gleichgewichtspreis: Ganz aktuell 23 % Kursverlust sind ein Anfang. Die Analysten sind gefragt, um einen neuen fairen Wert für UNIPER zu ermitteln. Aus unbeteiligter Sicht heißt es, jetzt nicht in ein fallendes Messer zu greifen.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion





