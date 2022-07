DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

S&P Global: Deutsche Wirtschaft schrumpft im Juli

Die deutsche Wirtschaft hat im Juli erstmals seit Dezember wieder Einbußen verzeichnet und schrumpfte so stark wie zuletzt vor über zwei Jahren. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 48,0 von 51,3 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung hervorgeht.

Bundesbank: Deutsches BIP stagniert im zweiten Quartal "in etwa"

Die Deutsche Bundesbank ist vorsichtig optimistisch für die Wachstumsaussichten der deutschen Wirtschaft im laufenden Jahr. In ihrem aktuellen Monatsbericht prognostiziert sie für das zweite Quartal "in etwa" eine Stagnation des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und für das laufende dritte Quartal ein Wirtschaftswachstum, das etwas schwächer ausfallen dürfte, als im Basisszenario der Bundesbank-Projektion vom Juni 2022 erwartet.

S&P Global: Euroraum rutscht im Juli in Kontraktionszone

Die Wirtschaft in der Eurozone hat im Juli erstmals seit den Corona-Lockdowns Anfang 2021 wieder eine Kontraktion verzeichnet. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 49,4 Zähler von 52,0 im Vormonat, wie S&P Global im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen leichteren Rückgang auf 51,0 Punkte vorhergesagt.

Commerzbank: PMIs deuten auf Euroraum-Stagnation im 3Q

Der unerwartet deutliche Rückgang der Einkaufsmanagerindizes des Euroraums deutet nach Einschätzung von Commerzbank-Volkswirt Christoph Weil darauf hin, dass die Wirtschaft des Euroraums im dritten Quartal nicht mehr wachsen wird. "In der Summe dürfte die Wirtschaft im dritten Quartal weitgehend stagnieren. Schon im zweiten Quartal hat das reale Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem ersten Vierteljahr wohl nur noch um magere 0,1 Prozent zugelegt", schreibt Weil in einem Kommentar.

DWS: Euroraum-Wertschöpfung stagniert im zweiten Halbjahr bestenfalls

Der unerwartet deutliche Rückgang der Einkaufsmanagerindizes (PMI) des Euroraums und Deutschlands deutet nach Aussage von DWS-Chefvolkswirt Jörg Zeuner darauf hin, dass die Wertschöpfung im Euroraum im zweiten Halbjahr bestenfalls stagnieren wird. "In Deutschland wird sie sogar zurückgehen", schreibt Zeuner in einem Kommentar. Die Teilkomponenten des Index zeigten dies deutlich: Nach vorn gerichtete Indikatoren wie die Auftragseingänge und die Unternehmenserwartungen hätten über die vergangenen Monate noch stärker nachgegeben.

EZB: Ökonomen sehen Euroraum-Inflation langfristig über 2 Prozent

Die regelmäßig von der Europäischen Zentralbank (EZB) befragten Professional Forecasters haben ihre Prognosen für die Inflation im Euroraum angehoben und rechnen nun auch längerfristig mit einer Inflation von über 2 Prozent. Laut dem aktuellen Survey of Professional Forecasters prognostizieren die Experten für 2022 einen Anstieg der Verbraucherpreise um 7,3 (bisher: 6,0) Prozent und für das Jahr 2023 von 3,6 (2,4). Für das Jahr 2024 wird eine Teuerungsrate 2,1 (1,9) Prozent erwartet. Langfristig sehen die Experten die Inflation sogar bei 2,2 (2,1) Prozent.

EZB: Großunternehmen sehen weiterhin Aktivitätswachstum

Die Geschäfte von Unternehmen im Euroraum laufen nach Erkenntnissen der Europäischen Zentralbank (EZB) trotz des widrigen Umfelds gut. Wie die EZB im Ergebnis einer Umfrage unter 71 Großunternehmen mitteilte, variiert die Aktivität zwischen und innerhalb von Sektoren, ist aber insgesamt besser als erwartet. "Trotz Anzeichen einer schwächeren Nachfrage in einigen Sektoren war die Gesamtaktivität in den vergangenen Monaten widerstandsfähiger als viele angesichts der durch den Krieg in der Ukraine verursachten Unsicherheit und der steigenden Inflation erwartet hatten", schreibt die EZB in ihrem Bericht.

Deutsche Bank: Die Forward Guidance ist tot

Die Analysten der Deutschen Bank ziehen aus der unerwarteten Leitzinserhöhung um 50 Basispunkte durch die Europäische Zentralbank (EZB) den Schluss, dass das Konzept der Forward Guidance "tot" ist. "Man muss sich klarmachen, dass die Möglichkeit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte erst zu Beginn dieser Woche nach einer Reihe von Medienberichten ernst genommen wurde", schreiben sie in einem Kommentar und fahren fort: "Wir müssen uns also möglicherweise an eine Welt gewöhnen, in der die Entscheidungen der Zentralbank bis wenige Tage vor der Sitzung im Ungewissen bleiben."

Russische Notenbank senkt Leitzins um 150 Basispunkte

Die russische Zentralbank hat ihren Leitzins zum fünften Mal seit Anfang April gesenkt und erklärt, dass weitere Senkungen möglich sind, wenn die Inflationsrate weiter sinkt. Die Notenbank kappte ihre Leitzins um 150 Basispunkte auf 8,00 Prozent. Ökonomen hatte eine Senkung um 50 bis 100 Basispunkte erwartet.

Scholz kündigt "große Wohngeldreform" wegen hoher Energiepreise an

Zur Entlastung einkommensschwacher Bürgerinnen und Bürger bei den hohen Energiepreisen plant die Bundesregierung eine "große Wohngeldreform". Sie solle "Anfang des nächsten Jahres" den Kreis der berechtigten Haushalte ausweiten und eine "Heizkostenpauschale gewissermaßen dauerhaft integrieren", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin. "Ganz besonders" sollten davon Rentnerinnen und Rentner profitieren.

Frankreichs Parlament verabschiedet Gesetz zur Stärkung der Kaufkraft

Nach vier Tagen und einer ganzen Nacht dauernden Debatte hat die neu gewählte französische Nationalversammlung ihr erstes großes Gesetz zur Stärkung der Kaufkraft verabschiedet. Der Text wurde am frühen Freitagmorgen mit 341 zu 116 Stimmen und 21 Enthaltungen angenommen. Es war ein erster Test für Präsident Emmanuel Macron, dessen Wahlbündnis in der Nationalversammlung im Juni die absolute Mehrheit verloren hatte.

Streit unter Mercosur-Staaten um mögliches Handelsabkommen mit China

Unter den Mitgliedstaaten des Mercosur-Handelsbundes gibt es Streit um den Umgang mit China. Uruguays Präsident Luis Lacalle Pou kündigte beim Gipfeltreffen mit Argentinien, Paraguay und Brasilien im paraguayischen Asunción an, die Bemühungen um ein Abkommen mit Peking notfalls auch im Alleingang zu betreiben. Er verwies insbesondere auf die "Unruhe und Unsicherheit" wegen fehlender Fortschritte beim Mercosur-Abkommen mit der EU.

+++ Konjunkturdaten +++

FRANKREICH

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juli 49,6 (1. Veröff.)

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juli PROGNOSE: 51,0

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juni war 51,4

FR/Einkaufsmanagerindex Service Juli 52,1 (1. Veröff.)

FR/Einkaufsmanagerindex Service Juli PROGNOSE: 53,0

FR/Einkaufsmanagerindex Service Juni war 53,9

FR/Einkaufsmanager-Sammelindex Juli 50,6 (1. Veröff.)

FR/Einkaufsmanager-Sammelindex Juni war 52,5

GROSSBRITANNIEN

GB/Einkaufsmanagerindex Composite Juli 52,8 (1. Veröff.)

GB/Einkaufsmanagerindex Composite Juli PROG: 53,0

GB/Einkaufsmanagerindex Composite Juni war 53,7

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juli 52,2 (1. Veröff.)

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juli PROG: 52,0

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juni war 52,8

GB/Einkaufsmanagerindex Service Juli 53,3 (1. Veröff.)

GB/Einkaufsmanagerindex Service Juli PROG: 53,5

GB/Einkaufsmanagerindex Service Juni war 54,3

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2022 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.