Die Wertschöpfung im Euroraum dürfte somit im 2. Halbjahr bestenfalls stagnieren, in Deutschland wird sie sogar zurückgehen.Von Dr. Jörg Zeuner, Chefökonom, Union Investment Die Stimmung in Europas Unternehmen trübt sich weiter ein: Der Einkaufsmanagerindex im Euroraum sank im Juli um 2,6 auf 49,4 Punkte. Ab 50 Punkten signalisiert das Wirtschaftsbarometer Wachstum. Der aktuelle Wert bedeutet also, dass die Konjunkturdynamik zum Erliegen gekommen ist. Die Wertschöpfung im Euroraum dürfte somit im 2.

