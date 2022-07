Die Investment-Plattform Slate Asset Management hat eine Mehrheitsbeteiligung an der Amperio GmbH erworben. Amperio mit Sitz in Köln ist seit zehn Jahren auf die Planung und den Betrieb von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland spezialisiert. Als Teil der Transaktion hat Slate laut der Mitteilung die Slate Mobility GmbH & Co. KG gegründet - eine Gesellschaft, die Ladestationen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...