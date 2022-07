Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3159 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/76 geht es um zwei Austro-Aktientipps Tipps von Mike Lielacher, der ganze Podcast mit ihm unter https://boersenradio.at/page/podcast/3132 zu hören, weiters um das brutal enge Viertelfinale beim Aktienturnier http://www.booerse-social.com/tournament, dazu ein Andritz-Auftrag und die Fortsetzung der starken Serie von AT&S. Wer singt mit mir We've got Tonight am Ende der Folge https://boersenradio.at/page/podcast/3153/ - Die 2022er-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind ...

