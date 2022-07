Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Dax dreht ins Plus - Deutlicher Wochegewinn winkt Der Dax hat am Freitag seine Anfangsverluste weggewischt und ins Plus gedreht. Gegen Mittag notierte der Leitindex 0,17 Prozent höher bei 13 269,29 Punkten. weiterlesen Mobilität Verkehrsbetriebe: 9-Euro-Tickets bis Oktober verlängern Die Nahverkehrsbranche setzt sich für eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets um zwei weitere Monate ein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...