Der Goldproduzent Newmont Corporation (ISIN: US6516391066, NYSE: NEM) wird am 22. September 2022 eine unveränderte Quartalsdividende von 55 US-Cents je Anteilsschein an seine Aktionäre ausschütten, wie am Freitag berichtet wurde. Record day ist der 8. September 2022. Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,20 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 52,09 US-Dollar (Stand: 21. Juli 2022) 4,22 ...

