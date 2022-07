DE30 verzeichnet moderate Gewinne Europäische Märkte reagieren auf PMI-Daten und Öffnung der Schwarzmeerhäfen Die Marktstimmung auf dem europäischen Parkett hat sich in der heutigen Handelssitzung leicht verbessert. Der deutsche DE30 legt um 0,5% zu, der französische FRA40 um 0,4% und der polnische W20 um 0,64%. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich heute auf die Einkaufsmanagerindizes aus Europa, die sehr schlecht abschnitten. Die PMIs für den Dienstleistungssektor und die Industrie in Frankreich, Deutschland und der Eurozone insgesamt deuten auf einen Rückgang der Aktivität in diesen ...

