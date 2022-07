Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit ihrer Entscheidung, die Zinsen in der Eurozone um 50 Basispunkte zu erhöhen, hat die Europäische Zentralbank unmittelbar erhebliche Kursverluste europäischer Staatsanleihen ausgelöst, so die Deutsche Börse AG.Der Bund-Future sei zeitweise unter die Marke von 150 Punkten gefallen und habe mit bis zu 1,37 Prozent rentiert. Die Renditen seien allerdings wieder gesunken, nachdem das neue Anti-Krisen-Programm der Währungshüter gegen eine Fragmentierung des Währungsraumes angekündigt worden sei. Am Freitag stehe das Barometer für die Zinserwartungen - deutlich erholt - bei 152,96 Punkten. ...

