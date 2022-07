Nach wochenlanger Flaute kommt etwas Bewegung in den IPO-Markt. Das Software-Unternehmen Republic Power hat seine Unterlagen für einen Börsengang an der Nasdaq bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Während das Unternehmen aus Singapur in einigen Punkten positiv überrascht, führen andere zu Stirnrunzeln.Republic Power bietet nach eigenen Angaben Dienstleistungen wie die Entwicklung kundenspezifischer Software, Technologielösungen, Beratung und technischen Support sowie Peripheriegeräte an. Zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...