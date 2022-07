Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 22 juillet/July 2022) - The common shares of Ambari Brands Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Ambari Brands is a consumer brand company that intends to build itself through its main subsidiary, Ambari Beauty, and by acquiring brands that have a promising future and positive revenue. Ambari Brands' products are carried in the world's largest retailers and sold direct-to-consumer through its own ecommerce platform.

_________________________________

Les actions ordinaires d'Ambari Brands Inc. ont été approuvées pour être inscrites au CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Ambari Brands est une société de marques grand public qui entend se construire à travers sa principale filiale, Ambari Beauty, et en acquérant des marques qui ont un avenir prometteur et des revenus positifs. Les produits d'Ambari Brands sont proposés par les plus grands détaillants du monde et vendus directement aux consommateurs via sa propre plateforme de commerce électronique.

Issuer/Émetteur: Ambari Brands Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): AMB Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 51 066 375 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 10 272 217 CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries/Sociétés diversifiées CUSIP: 02316X 10 2 ISIN: CA 02316X 10 2 4 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 25 juillet/July 2022 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for AMB. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com