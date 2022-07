Zum Ende einer starken Börsenwoche werden die Anleger am Freitag vorsichtiger.New York - Zum Ende einer starken Börsenwoche werden die Anleger am Freitag vorsichtiger. Anders als in den vergangenen drei Tagen, als stets die technologielastige Nasdaq-Börse die grössten Gewinne verbuchte, schlugen sich nun die US-Standardwerte etwas besser. Nur der Dow Jones Industrial konnte sein Vortagsniveau mehr oder weniger behaupten, indem er nach einer halben Handelsstunde fast...

Den vollständigen Artikel lesen ...