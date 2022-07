New York (ots/PRNewswire) -Stiftung Appell des Gewissens, eine interreligiöse Organisation, die sich für Religionsfreiheit und Menschenrechte einsetzt, und ihr Präsident und Gründer, Rabbi Arthur Schneier, werden den Appeal of Conscience Award 2022 an Robert Kraft, Gründer, Vorsitzender und CEO der Kraft-Gruppe, und Jean-Paul Agon, Vorsitzender der L'Oréal-Gruppe, bei der 57. jährlichen Verleihung der Appeal of Conscience Awards am Montag, den 19. September 2022, im The Pierre Hotel in New York überreichen.Preis für den Appell an das Gewissen:Der Appeal of Conscience Award wird an visionäre Führungskräfte aus der Wirtschaft verliehen, die sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst sind und ihre Ressourcen und ihre enorme Reichweite über Grenzen hinweg nutzen, um der globalen Gemeinschaft zu dienen.Laut Rabbiner Arthur Schneier "wird Robert Kraft als eine Führungspersönlichkeit im Bildungsbereich zitiert werden, die sich an vorderster Front für soziale Gerechtigkeit einsetzt und Antisemitismus und alle Formen von Hass bekämpft. Jean-Paul Agon wird für seine visionäre, innovative und globale Führungsrolle gewürdigt, die sich der Achtung der Menschenwürde, der Vielfalt und der Inklusion verschrieben hat""Ich fühle mich geehrt, dass ich diese Auszeichnung erhalte und mich in die Liste der bisherigen Preisträger einreihen kann", sagte Robert Kraft. "Es ist wirklich bemerkenswert, was Rabbi Schneier mit dieser Stiftung geschaffen hat und welche positiven Auswirkungen sie in den letzten fünfzig Jahren gehabt hat. Seine interreligiöse Erziehung hat die Welt zu einem besseren, friedlicheren Ort gemacht. Ich habe großen Respekt vor seinem unermüdlichen Einsatz gegen den Hass und seiner Mission, der gesamten Menschheit zu helfen""Es ist eine große Ehre für mich - und für die gesamte L'Oréal-Gemeinschaft - den Appeal of Conscience Award von einer Organisation zu erhalten, die seit mehr als 50 Jahren eine inspirierende Vision des menschlichen Friedens vorantreibt", sagte Jean-Paul Agon, Vorsitzender der L'Oréal-Gruppe. "Wir bei L'Oréal sind bestrebt, unser Geschäft immer mit einem tiefen Gewissen, Engagement und Verantwortungsbewusstsein für unsere Welt zu betreiben. Dass unsere gemeinsamen Beiträge anerkannt werden, erfüllt uns alle mit großem Stolz."Robert Kraft:Robert Kraft, Gründer, Vorsitzender und CEO der Kraft-Gruppe, ist ein amerikanischer Unternehmer, Investor und Philanthrop, dessen Geschäfts- und Markenportfolio sich über viele Bereiche erstreckt, darunter Papier und Verpackung, Sport und Unterhaltung, Immobilien und Risikoinvestitionen. Das Portfolio besteht aus über 100 Direktinvestitionen im Bereich Venture Capital und Private Equity, darunter die New England Patriots.2019 wurde Kraft Gründungspartner der REFORM Alliance, einer Stiftung, die sich auf die Reform der amerikanischen Strafjustiz konzentriert, indem sie Gesetze, Politiken, Herzen und Köpfe verändert, um die Zahl der langfristigen Inhaftierungen aufgrund von geringfügigen Verstößen gegen Bewährungsauflagen zu reduzieren. Kraft wurde außerdem mit dem Genesis-Preis 2019 ausgezeichnet, der vom Time Magazine als "jüdischer Nobelpreis" bezeichnet wird. Als Genesis-Preisträgerin kündigte Kraft an, 20 Millionen Dollar für die Gründung der Stiftung zur Bekämpfung des Antisemitismus zur Verfügung zu stellen, um auf die zunehmende Zunahme des Antisemitismus in Amerika und im Ausland zu reagieren. Die Stiftung hat eine Social-Media-Initiative mit dem Namen tbh (Together Beat Hate) ins Leben gerufen, die Aufklärungskampagnen durchführt, um das Publikum für den Kampf gegen alle Formen des Hasses zu begeistern.Jean-Paul Agon:Jean-Paul Agon ist Präsident der L'Oréal-Gruppe, dem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Schönheit. Er führt die Gruppe mit doppeltem Ehrgeiz: Er verbindet wirtschaftliche Leistung mit Vorbildlichkeit in ökologischen, sozialen, ethischen und gesellschaftlichen Bereichen. Während seiner gesamten Laufbahn hat er sich stets für Vielfalt, Gleichberechtigung, die Unterstützung verschiedener Gemeinschaften und die Förderung von Akzeptanz in der ganzen Welt eingesetzt. Die Gruppe wurde vom Ethisphere Institute 12 Jahre in Folge zu einem der ethischsten Unternehmen der Welt ernannt. L'Oréal gehört zu den 100 besten Unternehmen im Refinitiv Diversity & Inclusion Ranking.Im Jahr 2021 erhielt Jean-Paul Agon den Anti-Defamation League's Courage Against Hate Award. Im Jahr 2009 erhielt er den Pace Leadership in Ethics Award des Ethical Resource Center. Jean-Paul ist Vorsitzender des Verwaltungsrats der HEC Paris. Er ist Mitglied des European Round Table of Industrialists, Direktor des Französischen Instituts für Internationale Beziehungen (Ifri) und Vorsitzender der Gesellschaft der Freunde des Museums für Moderne Kunst der Stadt Paris. Er ist Kommandeur der französischen Ehrenlegion.Vorsitzende des 57. jährlichen Preisverleihungsdinners sind Brian Moynihan, Vorsitzender und CEO der Bank of America, ein früherer ACF-Preisträger, und David Greenberg, CEO von L'Oréal USA."Beim 57. Annual Appeal of Conscience Awards Dinner werden wir Robert Kraft für seine langjährige Arbeit zur Stärkung von Gemeinschaften und zur Förderung des friedlichen Zusammenlebens auf lokaler und globaler Ebene würdigen", sagte Brian Moynihan, Vorsitzender und CEO der Bank of America. "Diese Werte sind heute wichtiger denn je, und es ist mir eine Ehre, gemeinsam mit der Stiftung Appeal of Conscience diese visionäre Führungspersönlichkeit zu würdigen"Als jemand, der jahrzehntelang mit Jean-Paul Agon zusammengearbeitet hat, kann ich im Namen der gesamten L'Oréal-Gemeinschaft mit voller Überzeugung sagen, dass L'Oréal aufgrund seiner Vision und Führung ein verantwortungsbewussteres Unternehmen ist, das sich aktiver in der Welt engagiert und sich seiner positiven Kraft als globaler Unternehmensbürger bewusster ist", so David Greenberg, CEO von L'Oréal USA.Vorherige Appell an das Gewissen: Preisträger:Der ACF hat prominente Wirtschaftsführer mit dem Appeal of Conscience Award ausgezeichnet, darunter: Dr. Noubar Afeyan, Bernard Arnault, Mary Barra, Barbara Bush, Michael Bloomberg, Alex Gorsky, Robert Iger, Muhtar Kent, Coretta Scott King, Brian Moynihan, Virginia Rometty, Stephen A. Schwarzman, Masayoshi Son, Paul Volcker Timotheus Höttges, Stephen M. Ross, Susan Wojcicki, und Dr. Albert Bourla.Über die Stiftung Appeal of Conscience:Die Stiftung Appeal of Conscience unter der Leitung von Rabbiner Arthur Schneier setzt sich seit 1965 weltweit für Religionsfreiheit, Menschenrechte und friedliche Koexistenz ein. Die Aufrechterhaltung des Grundsatzes "Leben und leben lassen" ist das ständige Ziel der Stiftung Appeal of Conscience. Diese internationale Organisation ist ein interreligiöser Zusammenschluss von führenden Vertretern aus Wirtschaft, Religion und Außenpolitik, der sich für gegenseitiges Verständnis, Frieden und interreligiöse Zusammenarbeit einsetzt und eine Stimme des Gewissens zum Schutz von Minderheiten ist. Die Stiftung Appeal of Conscience ist der Ansicht, dass Freiheit, Demokratie und Menschenrechte grundlegende Werte sind, die den Nationen der Welt die beste Hoffnung auf Frieden, Sicherheit und gemeinsamen Wohlstand geben. www.appealofconscience.org

Original-Content von: The Appeal of Conscience Foundation, übermittelt durch news aktuell