NTT Corporation ("NTT") führte die "Internationale Konferenz zur Visualisierung unserer Zukunft durch technologische Innovation mit IOWN" auf Short Shorts Film Festival und Asia 2022 (SSFF Asia 2022) durch. Dabei handelte es sich um eines der größten internationalen Kurzfilmfestivals in Asien, das mit den amerikanischen Academy Awards ausgezeichnet wurde. Auf der Konferenz fand eine Diskussion mit Vertretern von NTT, Experten unterschiedlicher Fachgebiete und internationalen Regisseuren statt, die auf der SSFF Asia den Grand Prix für eine durch technologische Innovationen wie IOWN beeinflusste Zukunftsvision gewannen1

Nachdem sich Filmemacher aus aller Welt die Veranstaltung angesehen hatten, rief NTT dazu auf, Kurzfilme zum Thema eines idealen Lebens parallel zu wissenschaftlichen und technologischen Innovationen einzureichen. Wir werden aus allen Eingängen einen Kurzfilm zusammenstellen, der das Thema optimal erfasst.

Die Konferenz ist auf der offiziellen SSFF Asia 2022 Webseite zu sehen.

NTT hat sich die Realisierung einer intelligenten Gesellschaft auf der Basis von IOWN, der Kommunikationsplattform der nächsten Generation, zum Ziel gesetzt. Im November 2021 gründeten wir Natural Society Lab, um zu kommunizieren, wie die in IOWN integrierte Technologie der Gesellschaft nützt und das Leben von Menschen bereichert. Wir erstellen auch Kurzfilme, um der breiten Allgemeinheit unsere Vision einer Welt zu übermitteln, in der Innovationen aus Wissenschaft und Technologie parallel zu einem idealen Leben für Menschen gedeihen können.

Zu den Experten und Filmemachern, die an der Konferenz teilnahmen, gehören der leitende Produzent des Yubari International Fantastic Film Festival und Shinichiro Kumagaya, ein Professor am Research Center for Advanced Science and Technology der Universität von Tokio. Auf der Konferenz fanden unter anderem Diskussionsgespräche zu folgenden vier Themen statt:

Teil 1: Was ist das "Natural Society Lab"?

Teil 2: Natural Society Lab und Leben im Alltag im Kontext von Film und Wissenschaft

Teil 3: Filmschaffende im Versuch der Visualisierung von Gedanken

Teil 4: Erklärung der durch IOWN realisierten Welt

Redner der Konferenz:

Akiko Kudo

NTT Senior Vice President

Head of Public Relations

und Deputy Head of Business strategy*

*2022.Juni

Junji Watanabe

NTT Communication Science Laboratories

Senior Distinguished Research Scientist

Shinichiro Kumagaya

Kinderarzt und

Associate Professor am Research Center

for Advanced Science and Technology

Shuichi Fukatsu

Leitender Produzent

des Yubari International Fantastic Film Festival

Kristof Deak

Regisseur

Genevieve Clay-Smith

Regisseurin

Die im Wettbewerb ausgewählten und produzierten Kurzfilme werden nächstes Jahr präsentiert.

1 IOWN (Innovative Optical and Wireless Network)

Eine Kommunikationsplattform der Zukunft, die modernste optische und datenverarbeitende Technologien zur Realisierung einer intelligenten Welt verwendet.

