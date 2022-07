TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Q4 Inc. (TSX: QFOR), eine führende Kommunikationsplattform für Kapitalmärkte, beabsichtigt, die Ergebnisse für das zweite Quartal 2022 vor der Börseneröffnung am Freitag, dem 12. August 2022, zu veröffentlichen. In Verbindung mit dieser Veröffentlichung wird das Unternehmen am 12. August 2022 um 9.30 Uhr (Eastern Time) einen Video-Webcast auf der Q4 Virtual Events Platform abhalten.

Teilnehmer können sich im Voraus anmelden oder den Webcast live verfolgen unter https://events.q4inc.com/attendee/382420795. Ergänzende Materialien werden spätestens fünfzehn Minuten vor Beginn der Veranstaltung zur Verfügung gestellt. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird kurz nach dem Ende der Veranstaltung unter folgender Adresse verfügbar sein investors.q4inc.com.

Fragen von Teilnehmern werden in Echtzeit über die Q4-Plattform beantwortet. Anleger können ihre Fragen auch im Voraus einreichen unter ir@q4inc.com oder über unsere IR-Website. Wir werden uns nach Kräften bemühen, Ihre Fragen zu beantworten entweder gleich während des Webcasts, sofern es die Zeit erlaubt, oder kurz danach. Wir freuen uns über Ihr Interesse.

Über Q4 Inc

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist eine führende Kapitalmarkt-Kommunikationsplattform, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen treffen, um effizient zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Die End-to-End-Technologieplattform von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Veranstaltungen, einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement auf den Kapitalmärkten und Tools für die Aktionärs- und Marktanalyse. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen, darunter viele der renommiertesten Marken der Welt. Q4 hat seinen Sitz in Toronto, Kanada, und unterhält Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen finden Sie unter q4inc.com.

