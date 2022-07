Berlin (ots) -Am Bundestag wird zum diesjährigen Christopher Street Day (CSD) an diesem Sonnabend in Berlin erstmals die Regenbogenflagge wehen. Bereits um 6:30 Uhr sollen an den Portalen, sowie auf dem Turm des Reichstagsgebäudes die Regenbogenflagge der queeren Community gehisst werden.Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) begrüßte die Aktion, die zuvor einstimmig im Bundestagspräsidium beschlossen wurde. "Das ist ein wichtiges Symbol", sagte Bas dem Tagesspiegel. Das Zeichen sei noch immer notwendig. "Es gibt noch immer viel zu viel Diskriminierung und Hass gegen queere Menschen", sagte Bas.Das gesamte Interview mit der Bundestagspräsidentin lesen Sie am Sonnabend im gedruckten Tagesspiegel oder online unter: https://plus.tagesspiegel.de/politik/bundestagsprasidentin-zum-csd-es-gibt-noch-immer-viel-zu-viel-hass-gegen-queere-menschen-553903.htmlPressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/5279772