Drohnen können in der Regel von diversen Abwehrsystemen ausgeschaltet werden. Die weltweit erste lasergesteuerte Drohne von Qinetiq soll diese allerdings aushebeln können. Das britische Verteidigungsunternehmen Qinetiq hat eine lasergesteuerte Drohne vorgestellt, die nicht von Drohnenabwehrsystemen gestoppt werden kann. Diese greifen in der Regel die Funksteuerungs- oder GPS-Systeme der Drohnen an und deaktivieren deren Steuerung durch den Piloten sowie die vorprogrammierten

Den vollständigen Artikel lesen ...