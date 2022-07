Gestoppte bzw. gedrehte Serien: AT&S -0,2% auf 51,1, davor 8 Tage im Plus (18,79% Zuwachs von 43,1 auf 51,2), Lenzing -3,57% auf 72,9, davor 5 Tage im Plus (6,33% Zuwachs von 71,1 auf 75,6), Rosenbauer -1,53% auf 32,1, davor 4 Tage im Plus (3,82% Zuwachs von 31,4 auf 32,6), Semperit -0,4% auf 19,72, davor 3 Tage im Plus (7,73% Zuwachs von 18,38 auf 19,8), Addiko Bank 0% auf 10,2, davor 3 Tage im Minus (-3,32% Verlust von 10,55 auf 10,2), Goldbarren (250g, philoro) +2,53% auf 13876,6, davor 3 Tage im Minus (-3,47% Verlust von 14020,6 auf 13534,3), Goldbarren (100g, philoro) +2,53% auf 5552,18, davor 3 Tage im Minus (-4,37% Verlust von 5662,86 auf 5415,26), Goldbarren (1oz, philoro) +2,51% auf 1738,72, davor 3 Tage im Minus (-2,41% Verlust von 1737,94 auf 1696,13). Folgende Titel ...

